Погибли сотни особей: Названа причина массового замора рыбы на озере Светлояр в Нижегородской области

Мёртвые туши рыбы нашли рядом с купальней. Фото: Предоставлено Дарьей Волковой.

Настоящая беда приключилась с жемчужиной Нижегородской области – озером Светлояр, расположенным в 1,5 километрах от села Владимирское Воскресенского района. Там у одного из берегов водоёма были обнаружены сотни и сотни рыбешек, плавающих вверх брюхом. И хотя картина предстала действительно пугающая, особенно для такого уникального уголка природы, местные стали грешить на заморы.

Погибло около четырёх тысяч рыб

– Результат глухозимья на озере. Надо было в феврале-начале марта майны рубить, – поделился своей версией нижегородец. – Где быстрее лед оттаял, там и всплыла. Кислорода не хватило на такое количество рыбы, она задохнулась. Дело в том, что нужно было делать лунки.

Вот только рыбаки на озере бывали часто и не единожды делали лунки, также не обошлось и без проруби для купаний в крещенские праздники. Но, возможно, что для озера, глубина которого превышает 33 метра, этого было недостаточно.

– По приблизительным подсчетам погибло до четырёх тысяч рыбин, они, в основном, мелкие, – рассказала «Комсомолке» директор парка «Воскресенское Поветлужье» Дарья Волкова.

Озеро Светлояр является памятником природы федерального значения. Фото: Предоставлено Дарьей Волковой.

Увеличение количества купающихся повлияло на массовую гибель рыб?

Сейчас экспертами рассматриваются самые разные версии произошедшего. Например, из-за того, что мёртвые туши рыбы нашли рядом со второй купальней, где происходят массовые купания, то проблема может крыться именно в этом.

– Летом, особенно в выходные дни, берега у купален и сами купальни заполнены купающимися людьми – приходится экскурсии водить в обход этого места. Даже баннер о том, что купаться запрещено, мало кого останавливает, – поделилась Дарья Волкова. – Ежегодно число посетителей Светлояр растёт. Конечно, мы гордимся, что о нашем озере знают люди из разных уголков страны, но одновременно с этим, возникают резонные опасения, сможет ли оно выдержать такую нагрузку.

Так, количество купающихся увеличивается, а вместе с этим растёт и число различных веществ в воде, вытаптывается травяной покров, почва и мусор смываются в озеро. Так, в последний раз масштабный замор рыбы на озере Светлояр специалисты отмечали после аномальной жары в 2010 году.

– Тем летом наблюдался бурный прирост органики, увеличилось количество ила и все эти факторы повлияли на состояние озера в следующие сезоны. Тогда же поднимался вопрос о том, что, возможно, увеличение купающихся вносит дисбаланс и приводит к плачевным результатам, – объяснила Дарья Волкова.

Рыба погибла по естественным причинам

В понедельник, 27 марта, состоялось выездное обследование озера Светлояр. Инспекторы из регионального минэкологии совместно с ГБУ «Экология региона» обошли и осмотрели всё озеро. Признаки замора были обнаружены только в одном конкретном месте. Так, в районе купели №1 специалисты увидели замор рыбы в количестве примерно 350 особей.

– Озеро Светлояр является памятником природы федерального значения. Источники сброса в озеро отсутствуют, – сообщили «Комсомолке» в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. – Вероятная причина замора вызвана природными факторами – недостатком кислорода в воде подо льдом.

От года к году количество заморенных рыб на озере варьируется, но сейчас, по внешним оценкам, погибло больше рыб, чем обычно. Несмотря на то, что причина массовой гибели рыб, скорее всего, естественная, наблюдения за экосистемой продолжится.

– Замор – явление нередкое, но это не типичная ситуация для Светлояра, что столько рыбы всплыло около берега, – добавила директор парка «Воскресенское Поветлужье» Дарья Волкова.

Вероятно, замор был локальный

В настоящее время в других места заморенной рыбы на озере Светлояр замечено не было, поэтому эксперты считают, что этот замор был локальный.

– Озеро большое, мы можем говорить лишь о вероятностях, пока нет масштабных исследований. Погибает, в первую очередь, слабая рыба: либо слишком молодая, либо слишком старая, – объяснила Дарья Волкова.

Для профилактики в следующем году планируется усилить работу по контролю за насыщением воды кислородом. Так, если уровень будет падать, то предпримут меры и пропилят во льду отверстия.

– В этом году замеры проводились на рубеже февраля и марта. Ситуация с кислородом была очень хорошей, показатели были в норме и достаточно далеко от нижней границы, – добавила Дарья Волкова. – Возможно, это один из косвенных признаков того, что этот замор локальный.

Как оказалось, та часть озера, где обнаружили мёртвую рыбу, – это мелководье, где есть своего рода впадинка с большим количеством органики, порослью травы. В любом случае, эксперты продолжат следить за развитием ситуации с замором на озере Светлояр.

– Если дальнейшие наблюдения не покажут, что замор локальный, то это станет поводом для дальнейших исследований и действий. Соберём пробы воды, сделаем анализ, но пока всё указывает на естественные причины, – уточнила Дарья Волкова.

КОНКРЕТНО:

В 2023 году природный парк приступает к программе восстановления растительного покрова на озере Светлояр. В официальной группе природного парка «Воскресенское Поветлужье» жителей Нижегородской области попросили пройти опрос, который поможет в работе по охране озера и восстановлению его экосистемы. Это связано с тем, что часть из возможных решений серьезно затрагивает интересы тех, кто живет рядом с озером или регулярно его посещает. Поэтому при выборе путей защиты Светлояра руководство парка хочет учитывать мнение не только профильных специалистов.

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