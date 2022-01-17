Неизведанные места нижегородского края: Сказочное озеро Светлояр. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Нижегородская область славится своими необычайными красотами: карстовые пещеры, бездонные озера, старинные усадьбы – всего и не перечесть. В своей новой рубрике «Комсомолка» начинает рассказ о самых загадочных местах Нижегородской области. Свой рассказ мы начнем с настоящей жемчужины нашего края – озера Светлояр.

История

Озеро Светлояр расположено в 1,5 километрах от села Владимирское Воскресенского района. С высоты оно кажется ровным овалом, а глубина его превышает 33 метра. Вопрос происхождения озера до сих пор открытый. В разные годы учеными выдвигались самые разные версии – ледниковое, карстовое, вулканическое и метеоритное происхождение. Последнее, к слову, сейчас является самой правдоподобной теорией. В пользу этого свидетельствует форма озера, структура окружающих холмов и многочисленные фрагменты оплавленных пород.

Полюбоваться здешними красотами ежегодно приезжают тысячи туристов. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Легенда

История озера Светлояр тесно связана с легендой о граде Китеже. Как гласит предание, в прежние времена на берегу озера располагалось огромное поселение – с храмами, ярмарками, мастерскими и десятками улиц. Живший там народ славился своей благочестивой жизнью и верой в Бога. Поэтому когда в русской земле началось нашествие Батыя, в Китеже стали не готовиться к атакам, а еще усерднее молиться. Праведный народ просил господа уберечь их от рук завоевателей. Увидев совсем незащищенный город, Батый рассчитывал на легкую победу. Однако стоило его войскам подойти к Китежу, как из-под земли начали бить фонтаны воды, которые вскоре полностью поглотили город. По легенде, колокольни города и необычные огоньки и сейчас можно разглядеть на дне озера. Правда, увидеть его белокаменные стены и диковинные палаты могут только чистые сердцем люди. Верующие уверяют, что в особые дни здесь даже можно услышать колокольный звон, идущий со дна озера. С тех пор это место называют «Русской Атлантидой».

Тихие заводи озера дают возможность отдохнуть от городской суеты. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Интересные факты

- Во время одной из экспедиций в 90-е годы на дне озера Светлояр были обнаружены частички твердого дерева с косыми срезами. По всей вероятности, они были сделаны с помощью топора.

- Также на дне был обнаружен естественно образованный ил особого состава. Один из его участков обладал невероятным свойством – не пропускать звук.

- Водолазы провели диагностику дна. Итоги исследования получились противоречивыми. Одни утверждали, что в озере есть двойное дно, другие уверяли – дна у озера нет вовсе.

Что еще посмотреть?

Помимо самого диковинного озера, здесь можно посетить историко-художественный музей Китеж и храм-часовню, расположенную прямо на берегу озера. Экспозиция музея посвящена истории села Владимирское и озеру Светлояр. Здесь туристам расскажут о местных традициях и культуре людей, некогда живших на берегу знаменитого водоема. Что касается часовни, то центральное место в ней занимает Казанская икона Божией Матери. У паломников часовня и озеро Светлояр считаются особенными местами, наполняющими силой.

По легенде, на озере и сейчас можно услышать колокольный звон. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Как добраться?

Если вы решили ехать на озеро Светлояр на автомобиле, то вам нужно двигаться в сторону поселка Неклюдово, затем через деревни Темряшино, Рекшино, поселок Железнодорожный, села Валки и Дрюково, деревню Тарасиха, село Быдреевка, деревню Шалдеж. Проехав Боково, сверните направо и следуйте через деревню Большие Ключи до села Владимирское. Также можно взять организованную экскурсию из Нижнего Новгорода. Она обойдется в сумму от 1,5 до 4 тысяч рублей.