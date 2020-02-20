2020-02-20T16:07:46+03:00
Происшествия

В день Святого Валентина женщину облили зеленкой в собственной квартире, крикнув «Какая ты красавица!»

Неизвестные проникли в чужое жилище под видом электриков
Анна МИГАЛОВА
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Зеленка попала потерпевшей и на лицо, и на тело.Зеленка попала потерпевшей и на лицо, и на тело.Фото: СОЦСЕТИ
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Хулиганскую выходку совершили две немолодые женщины в Урене Нижегородской области. В день Святого Валентина непрошеные гости наведались к Ирине Казаковой (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) под видом сотрудников электроснабжающей организации и избили ее клюшкой, облив напоследок зеленкой. В полицию пострадавшая обратилась на следующий день.

- Она позвонила и рассказала, что где-то в восемь вечера 14 февраля к ней в квартиру пришли две неизвестные, которые избили ее, облили лицо и тело зеленкой, а также забрали мобильник. Слезно умоляла, чтобы мы нашли и наказали этих разбойниц, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Первым делом полицейские нашли запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены нападавшие. Однако качество видео оставляет желать лучшего, поэтому установить личность незнакомок невозможно.

- Позже выяснилось, что в момент нападения потерпевшая была нетрезва. По ее словам, в тот вечер она услышала стук в дверь. Открыла, а там две плотные женщины, которым на вид лет шестьдесят. Они сказали, что пришли проверить электросчетчики. Ну та и пустила. Причем заметила ведь, что у одной была с собой клюшка, и все равно впустила в квартиру, - добавил собеседник «Комсомолки».

Как только пенсионерки переступили через порог, поднялся дикий ор. Обе наперебой стали скандалить, допытываясь, где у Ирины муж и ребенок. 34-летняя хозяйка квартиры запаниковала и рванула на кухню, чтобы позвонить по мобильному телефону своему сожителю. Однако ничего не вышло: одна из гостий догнала ее, выхватила телефон и повалила на пол.

- Куда она дела мой мобильник, не знаю. Помню только, как стала бить меня своей клюкой, - тяжело вздохнула потерпевшая. - А ее напарница со словами «Какая ты красавица!» выплеснула на меня зеленку. Попало и на лицо, и на тело. Потом взяли и просто ушли. Ничего из квартиры не пропало, все вещи на своих местах.

В беседе с полицейскими Ирина призналась, что у нее нет ни малейшего понятия, почему женщины так с ней поступили. Вроде ни с кем не конфликтовала в последнее время. Да и лица их ей не знакомы.

- После того, как эти две ушли, потерпевшая поднялась, умылась и отправилась к соседям, чтобы от них позвонить своему сожителю. Ее-то телефон так и исчез, - уточнил источник в правоохранительных органах.

В общем, теперь две разбойницы находятся в розыске. Примет немного: обе плотного телосложения, среднего роста, возрастом около 60 лет. Одна была одета в белом пальто и светлые сапоги-дутики, другая - в длинное бежевое пальто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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