Взрослые нижегородцы стали чаще заболевать гриппом

Взрослые нижегородцы стали чаще болеть гриппом. Недельные показатели заболеваемости среди взрослого населения Нижнего Новгорода превышены на 30%, а в Нижегородской области – на 27%. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора региона.

В связи с ростом заболеваемости, сотрудники управления провели акцию по бесплатной раздаче медицинских масок в ТРЦ «Небо». Помимо этого, специалисты проконсультировали нижегородцев, рассказав про меры профилактики гриппа и ОРВИ в местах массового скопления людей.

Сотрудники Роспотребнадзора раздали нижегородцам медицинские маски из-за роста заболеваемости гриппом среди взрослых. ФОТО:Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

В Роспотребнадзоре напомнили, что масками желательно пользоваться при поездках в общественном транспорте и посещении магазинов. Из рук сотрудников управления горожане получили 250 масок и прослушали инструктаж об их правильном ношении.

Напомним, заболеваемость гриппом среди нижегородских школьников стала снижаться на этой неделе. Благодаря этому с 20 февраля в учебных заведениях города отменили карантин. Одновременно появились первые сообщения о росте заболеваемости вирусом среди взрослого населения Нижегородской области.