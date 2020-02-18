2020-02-18T15:52:52+03:00
Общество

Карантин в школах Нижнего Новгорода снимут 20 февраля

Учреждения вернутся к работе спустя неделю
Валерия ГРОМОВАЕлена КАРАЛ
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Карантин в школах Нижнего Новгорода снимут 20 февраляКарантин в школах Нижнего Новгорода снимут 20 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все школы Нижнего Новгорода закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ 13 февраля 2020 года. Изначально планировали не возвращать детей в классы в течение недели, и, если эпидемия не перестанет бушевать, продлить меры.

К счастью, за последние шесть дней Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости на 7% - она стала ниже пороговых значений.

- В связи со стабилизацией ситуации по гриппу и ОРВИ среди детского населения в Нижнем Новгороде с 20 февраля возобновляется работа общеобразовательных организаций, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елены Платоновой, учебный процесс возобновляется во всех нижегородских школах и детских садиках.

- Кроме того, снимаются ограничения по дополнительному образованию. Единственное ограничение остается по массовым мероприятиям. Пока все также мы проводим дезинфекцию, санитарно-гигиенические мероприятия, соответственно в детских садах проводится фильтр детей при приеме, - прокомментировала Елена Платонова.

Однако высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжается среди взрослых. Преимущественно сейчас циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

В образовательных и медицинских учреждениях продолжают проводить ограничительные мероприятия. К учебе и работе не допускают детей и сотрудников с признаками респираторных инфекций. Усиленно контролируется соблюдение личной гигиены детьми, режима проветривания, оптимального температурного режима, проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами и обеззараживанием воздуха.

В медучреждениях организованы отдельные входы для инфекционных больных, постоянно проверяется наличие противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеках и лечебных учреждениях.

КСТАТИ

С 5 февраля в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких школ, секций, подготовительных курсов и кружков, отменена кабинетная система обучения, спортивные, а также культурно-массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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