«Украли пенсию»: В Нижнем Новгороде неизвестные напали на инкассаторов

Сегодняшнее утро в Нижнем Новгороде началось с громкого ограбления – на улице Чаадаева в Московском районе неизвестные напали на перевозчиков крупных сумм денег. Данные о том, что именно там произошло, пока разнятся.

- Ограбили почту России. Отделение 148. Украли пенсию. На Чаадаева, были выстрелы, - сообщают очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Сам факт нападения подтвердили и правоохранительные органы. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

- 21 февраля около 8:30 в отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде произошло нападение на лиц, осуществлявших транспортировку денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время на место событий выехали руководители областного ГУ МВД, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали, что на улице Светлоярской брали штурмом квартиру 55-летнего нижегородца, устроившего взрыв в подвале дома. По подозрению сотрудников полиции, в квартире у него мог содержаться целый арсенал оружия. Однако эти подозрения не подтвердились – при задержании мужчина не оказал никакого сопротивления.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.