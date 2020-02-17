2020-02-17T13:05:17+03:00
Общество

Выбери Мисс кошку и Мистера кота

Голосование продлится с 17 по 27 февраля [фото]
Валерия ГРОМОВА
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«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот» в Нижнем Новгороде«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот» в Нижнем НовгородеФото: "КП" Архив
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1 марта в России отмечается День кошек. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» проводит фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот - 2020». В течение 10 дней на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого двое победителей, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или вашего кота на почту kpnn@phkp.ru. Обаятельно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование уже идет и закроется 27 февраля в 17:00. Двое победителей будут приглашены на церемонию награждения и получат подарки.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Партнеры конкурса:

Сухие корма премиум-класса Karmy

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Наполнители туалетов для домашних животных Cat's Best

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Корма премиум-класса Solid Natura

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ИСТОЧНИК KP.RU

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