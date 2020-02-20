Весна в Нижнем Новгороде: Проснувшиеся лягушки, распустившаяся верба и реки на дорогах

Зима в Нижнем Новгороде в этом году окончательно не задалась. Мало того, что нижегородцы так и не дождались привычного снега и морозов, так еще и весна пришла нежданно-негаданно в середине февраля. В результате, погода стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

- Весна близко. В Павловском районе уже лягушки проснулись, - поделились нижегородцы весенними фотографиями в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Выходим мы всей семьей из поликлиники в Давыдово, а тут она царевна - лягушка! Кстати, верба тоже уже распустилась.

В Нижегородской области уже проснулись лягушки. ФОТО: Группа "Нижний Новгород. Без цензуры".

К слову, первые почки на деревьях появлялись еще во время затяжной оттепели в декабре. Тогда экологи всерьез опасались, что заморозки повредят побеги. К счастью, сейчас этого бояться не стоит. По прогнозу синоптиков, морозов в Нижегородской области больше ожидать уже не стоит. А вот внезапных уличных подтоплений – вполне. Первые из них уже появились на дорогах Нижнего Новгорода.

- А вот и весна долгожданная, - опубликовал впечатляющее видео Андрей Донцов в социальных сетях. - Бросаем машины, все за лодками!

Даже верба уже распустилась. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

На кадрах видно, что машинам приходится пробираться по Светлоярке едва ли не вплавь. Обычно такое можно увидеть в Нижнем Новгороде не раньше марта.