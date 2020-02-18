2020-02-18T11:51:07+03:00
Происшествия

«Красное зарево в районе Кстова»: Садовое товарищество вспыхнуло в Кстовском районе

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Садовое товарищество вспыхнуло в Кстовском районе.Садовое товарищество вспыхнуло в Кстовском районе.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Накануне вечером серьезный пожар вспыхнул в садовом товариществе «Восход» в Кстовском районе – там загорелось сразу несколько садовых домиков. Красное зарево в небе было видно издалека.

- Если вы сегодня вечером видела красное зарево где-то в районе Кстова, то, значит, вам удалось застать часть серьёзного пожара, - рассказали нижегородцы в группе «Регион-52». - Там полыхало садовое товарищество «Восход». Деревянные домики горели, как спички.

Вскоре информацию подтвердили и спасатели. Как оказалось, в тушении пожара были задействованы 27 человек личного состава.

- К нам поступило сообщение о возгорании двух дачных домов. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области. - На месте работали 27 человек личного состава и пять единиц техники. Примерно в 19:18 открытое горение было полностью ликвидировано. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Напомним, еще один крупный пожар вчера произошел в Дзержинске – там вспыхнул металлический ангар предприятия «Верона» в промышленной зоне. На ликвидацию пожара потребовалось около часа. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Садовое товарищество вспыхнуло в Кстовском районе.ГУ МЧС по Нижегородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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