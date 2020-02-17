Крупный пожар произошел в промзоне Дзержинска
Металлический ангар предприятия «Верона» загорелся в Северной промзоне Дзержинска утром 17 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 07.48.
Предприятие по производству мебели полыхает в Дзержинске.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, они увидели, что огнем было охвачено все строение. А располагается оно на площади 500 квадратных метров.
Локализовать пожар удалось к половине девятого утра. А в 09.20 спасатели МЧС объявили о том, что объект полностью потушен.
Фото: "ДТП и ЧП Дзержинск".
- Эвакуация в данном случае не понадобилась. Обошлось без погибших и пострадавших, - уточнили в пресс-службе регионального Управления МЧС. - К тушению пожара привлекались 30 пожарных и семь единиц техники.
Фото: "Подслушано Дзержинск".
Причина возгорания в металлическом ангаре на Игумновском шоссе пока не ясна.
Добавим, что на предприятии изготавливались стулья и прочая мебель для сидения.
ИСТОЧНИК KP.RU