2020-02-17T10:46:35+03:00
Происшествия

Крупный пожар произошел в промзоне Дзержинска

Утром 17 февраля полыхал ангар на площади 500 квадратных метров [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Столб черного дыма очевидцы наблюдали с Игумновского шоссе.Столб черного дыма очевидцы наблюдали с Игумновского шоссе.
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Металлический ангар предприятия «Верона» загорелся в Северной промзоне Дзержинска утром 17 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 07.48.

Предприятие по производству мебели полыхает в Дзержинске.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, они увидели, что огнем было охвачено все строение. А располагается оно на площади 500 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось к половине девятого утра. А в 09.20 спасатели МЧС объявили о том, что объект полностью потушен.

Фото: "ДТП и ЧП Дзержинск".

Фото: "ДТП и ЧП Дзержинск".

- Эвакуация в данном случае не понадобилась. Обошлось без погибших и пострадавших, - уточнили в пресс-службе регионального Управления МЧС. - К тушению пожара привлекались 30 пожарных и семь единиц техники.

Фото: "Подслушано Дзержинск".

Фото: "Подслушано Дзержинск".

Причина возгорания в металлическом ангаре на Игумновском шоссе пока не ясна.

Добавим, что на предприятии изготавливались стулья и прочая мебель для сидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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