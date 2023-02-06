ГАЗ отсудил у Wildberries 30 тысяч рублей за продажи сувенирных машинок

Объекты интеллектуальной собственности поступали в продажу без разрешения ПАО «ГАЗ». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Горьковский автозавод отсудил у международного маркетплейса Wildberries 30 тысяч рублей за продажи сувенирных машинок их марки. Дело разбирали в арбитражном суде Московской области, а изначальная сумма иска составляла 2 миллиона 547 тысяч рублей.

Как оказалось, на сайте интернет-магазина «Wildberries» обнаружились объявления от бренда «Play Smart» о продаже уменьшенных моделей автомобилей «ГАЗ», «Волга» и «Тигр».

– Исключительное авторское право на данные товарные знаки и внешний вид автомобилей принадлежит ПАО «ГАЗ», так как дизайн названных автомобилей был создан работниками предприятия. Данные факты являются широкоизвестными и общеизвестными, – объяснили юристы автозавода.

Представителям ГАЗа не понравился тот факт, что объекты их интеллектуальной собственности поступали в продажу без разрешения.

Однако представители сайта Wildberries возразили, так как всего-навсего выступают в роли информационного посредника, который не может быть привлечен к ответственности за действия третьих лиц.

– Компания не знала и не должна была знать о возможном нарушении исключительных прав истца, – высказались юристы ответчика. – Компания не должна отслеживать все потенциальные нарушения прав третьих лиц до поступления соответствующего обращения правообладателя.

К слову, спорный товар с сайта был удалён. На основе этой информации судья решил, что исковые требования Горьковского автозавода подлежат частичному удовлетворению. Так, с Wildberries взыскали компенсацию в размере 30 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6,4 тысячи рублей.

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