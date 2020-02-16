Матери Сергея Анучина, заступившегося за женщину и убитого, вручили благодарность заместителя губернатора

Во время расширенного заседания коллегии СУ СКР по Нижегородской области, состоявшейся в Гербовом зале Нижегородской области, была вручена благодарность матери Сергея Анучина, заступившегося за женщину и погибшего.

Напомним, эта чудовищная история произошла в Павлове в начале 2020 года. Тогда 18-летний Сергей Анучин и его друг Данил Небогатов пошли прогуляться и увидели, как неизвестный мужчина напал на беззащитную женщину. Они заступились за нее, однако тот выхватил нож и ранил молодых людей. От полученных ранений Сергей Анучин погиб на месте, а его друг с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Вскоре после этого был задержан мужчина, ранивший молодых людей. Им оказался 55-летний рецидивист, ранее судимый за разбои и причинение тяжких телесных повреждений.

По поручению губернатора Нижегородской области правительство региона оказало материальную помощь семье погибшего Сергея Анучина. Им передали 500 тысяч рублей, а семье Данилы Небогатова - 300 тысяч рублей.

- В ходе заседания расширенной коллегии регионального СУ СКР заместитель губернатора Дмитрий Краснов вручил благодарность губернатора Инне Анучиной, матери Сергея Анучина, - говорится в сообщении. - Также благодарности получили Данила Небогатов и его мама Анастасия Хайруллина.