Роспотребнадзор счел незаконной установку разных цен на способы оплаты проезда

Установку разных цен в зависимости от способов оплаты проезда сочло незаконной Управление Роспотребнадзора Нижегородской области. Ответ на свою жалобу в контрольно-надзорное ведомство опубликовал нижегородец Дмитрий Виноградов в группе «Типичный Нижний» соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается в тексте документа, продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ или услуг через национальные платежные инструменты и наличными – в зависимости от выбора потребителя.

- Пунктом 4 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов, - говорится в тексте.

В ответе на обращение также сообщается о том, что Роспотребнадзор рассматривает вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя, допустившего ценовые различия, к административной ответственности.

Напомним, с 1 января проезд подорожал на шести нижегородских маршрутах. Об этом сообщала администрация Нижнего Новгорода. При этом стоимость поездки при оплате наличными составляла 35 рублей, а картой - 30 рублей.