2020-02-24T13:45:29+03:00
Общество

Роспотребнадзор счел незаконной установку разных цен на способы оплаты проезда

Предпринимателя, допустившего ценовую разницу способов оплаты, могут наказать
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Роспотребнадзор счел незаконной установку разных цен на способы оплаты проездаРоспотребнадзор счел незаконной установку разных цен на способы оплаты проездаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Установку разных цен в зависимости от способов оплаты проезда сочло незаконной Управление Роспотребнадзора Нижегородской области. Ответ на свою жалобу в контрольно-надзорное ведомство опубликовал нижегородец Дмитрий Виноградов в группе «Типичный Нижний» соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается в тексте документа, продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ или услуг через национальные платежные инструменты и наличными – в зависимости от выбора потребителя.

- Пунктом 4 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов, - говорится в тексте.

В ответе на обращение также сообщается о том, что Роспотребнадзор рассматривает вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя, допустившего ценовые различия, к административной ответственности.

Напомним, с 1 января проезд подорожал на шести нижегородских маршрутах. Об этом сообщала администрация Нижнего Новгорода. При этом стоимость поездки при оплате наличными составляла 35 рублей, а картой - 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин
Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет
«Садык - значит друг»: самарский военный рассказал о командировке в Сирию и маленьком ангеле
Военный комендант в Самарской области подполковник Георгий Петрунин провел в Сирии несколько месяцев, его подразделение обеспечивало безопасность авиабазы Хмеймим
Новости 24
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову
Более 180 млн рублей направит Нижегородская область на обновление парка сельхозтехники
В Нижнем Новгороде возможны перерывы вещания пяти радиопрограмм
В центре «Мой бизнес» представители областной власти ответят на вопросы предпринимателей
МЧС предупреждает об усилении ветра на территории Нижегородской области
В Нижнем Новгороде перекроют движение по проспекту Гагарина
Нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло ХК «Сочи»
ФК «Нижний Новгород» обыграл «Левадию» из Таллина
Ветеранам из рабочего поселка Сява вручили медали к 75-летию Победы
Нижний Новгород примет финал командного Кубка мира по боксу-2020
Новая лесопожарная станция заработает летом в Нижегородской области
«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного вождения
Нижегородец Александр Курдюмов возглавит Всероссийское общество трезвенников
Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 23 февраля
Записаться в первый класс можно через портал госуслуг Нижегородской области
Свинина и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Бывшему главе минтранса Нижегородской области продлили срок ареста
Глеб Никитин: «Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом»
Вручены награды победителям конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»