2020-02-14T13:37:57+03:00
Общество

«Без пафоса и надменности»: Андрей Малахов позвал на шоу нижегородца, сделавшего предложение своей девушке в кинотеатре

«Комсомолка» узнала, как проходили съемки и когда влюбленных покажут по телевизору [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Влюбленных покажут по центральному телевидению.Влюбленных покажут по центральному телевидению.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля, нижегородцы Артем Синцов и Елена Костетская поделились радостной новостью: влюбленных покажут по центральному телевидению! А все потому, что молодой человек сделал предложение своей девушке на экране кинотеатра, чем привлек внимание Андрея Малахова.

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Артем Синцов и его невеста Елена Костетская в студии "Прямого эфира"
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- Зрители пришли в кинотеатр в Сормовском районе, посмотрели киношку и уже собирались расходиться, как началась «сцена после титров». На кадрах молодой человек гуляет по Нижнему и очень тепло рассказывает о своей любимой, - сообщалось в паблике «Типичный Нижний Новгород» в конце января. - Кульминацией видео стало кольцо! А потом парень появился в зале и предложил девушке руку и сердце. Она сказала: «Да!»

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Андрей Малахов пригласил влюбленных на съемки своего шоу
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По словам Елены Костетской, побывать на съемках популярного телешоу в качестве героев было радостно и очень волнительно.

- Впечатлений масса! Программа получилась очень добрая и романтичная, готовилась специально ко Дню влюбленных, - рассказала нижегородка «Комсомольской правде». - Приехали пары со всей России с самыми необычными предложениями. Каждый постарался по-своему. Программа мотивирует молодых людей на поступки ради своих вторых половинок. Хочется, чтобы в мире было больше романтики и добра.

Без селфи с Андреем Малаховым не обошлось. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Без селфи с Андреем Малаховым не обошлось.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не менее приятные впечатления произвел на девушку и ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов, который в жизни оказался еще лучше, чем на экране.

Нижегородка сфотографировалась на память с Машей Малиновской. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нижегородка сфотографировалась на память с Машей Малиновской.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Малахов в жизни обычный человек. Без пафоса и надменности, общительный, интересующийся жизнью простых людей. Также понравилась Маша Малиновская, которая выступала на этой передаче в роли эксперта. Тоже простая, веселая и открытая девушка, - отметила Елена.

Кстати, в «Прямом эфире» нижегородцев покажут уже сегодня, 14 февраля, в 18.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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