2020-02-14T10:36:21+03:00
Общество

Нижегородцы пожаловались на проблемы с освещением на трамвайной остановке в Московском районе

Районная администрация обещает восстановить освещение на улице Народной
Елена КАРАЛ
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Нижегородцы пожаловались на проблемы с освещением на трамвайной остановке в Московском районеНижегородцы пожаловались на проблемы с освещением на трамвайной остановке в Московском районеФото: СОЦСЕТИ
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Житель Московского района Нижнего Новгорода пожаловался на плохое освещение трамвайной остановки на улице Народной. Анонимное обращение и фото опубликовано в одной из групп социальных сетей. На темном фоне обозначено место, где должна быть остановка, однако ее не видно.

"На остановке нет ни одного фонаря, есть столбы освещения но они не горят", - сообщил местный житель. Фото: СОЦСЕТИ

"На остановке нет ни одного фонаря, есть столбы освещения но они не горят", - сообщил местный житель.Фото: СОЦСЕТИ

Автор текста сообщает о том, что ежедневно его ребенок ходит на трамвайную остановку, но из-за отсутствия освещения, он опасается за здоровье малыша. При этом отмечается, что по свежеотремонтрированной дороге вблизи остановки «летают» машины, угрожая сбить человека в темноте.

- На остановке нет ни одного фонаря ,есть столбы освещения но они не горят. Фото с противоположной стороны остановки улицы Народная (слева видны столбы освещения остановка улица Бурнаковская, а с права -темнота... Куда обращаться кому жаловаться никому нет дела? Прошло полгода, что сделали: поставили лампочку в один столб, и то не там где нужно, остановку так и не видно, зато дорожные знаки есть, а света у остановки так и нет, - пишет неизвестный нижегородец.

"Слева видны столбы освещения остановка улица Бурнаковская, а с права-темнота", - написал нижегородец. Фото: СОЦСЕТИ

"Слева видны столбы освещения остановка улица Бурнаковская, а с права-темнота", - написал нижегородец.Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Московского района, в 2018 году по просьбам граждан на улице Народной отремонтировали дорогу. Позднее, в 2019 году, жители обратились с просьбой установить там «Лежачих полицейских», что также было сделано. Теперь на улице планируют наладить освещение.

- В настоящее время готовятся письма в МП "Инженерные сети" о восстановлении существующей сети наружного освещения, замене ламп и проведении ревизии шкафов управления включения, а также в департамент дорожного хозяйства о включении в план работ строительства дополнительных опор освещения, - сообщили в районной администрации.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что в Нижнем Новгороде планируют создать новую систему уличного освещения. В частности, сообщалось о том, что городская администрация ведет переговоры с крупными компаниями, о переходе на автоматизированную модель управления уличным освещением. Проблема с темными улицами должна быть решена к 800-летию Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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