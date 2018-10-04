Новая система уличного освещения появится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-04T19:22:02+03:00

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Горадминистрация ведет переговоры с крупными компаниями, чтобы перейти на автоматизированную модель управления уличным освещением. Об этом мэр города Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 4 октября.

- Пока система освещения работает по принципу «вкл» и «выкл». При переходе на современную модель управления светом, можно регулировать уровень освещенности, то есть включать свет постепенно, - пояснил чиновник. - Мы уже сформулировали ТЗ потенциальному партнеру, который будет реализовывать проект по замене освещения в городе. Также мы считаем необходимым установить дополнительно около пяти тысяч светильников. Надеемся, в ближайшие несколько месяцев мы выйдем на подписание документов.

Панов не отрицает, что в последнее время городские улицы все чаще погружены во тьму. Однако уследить за каждой перегоревшей лампочкой невозможно.

- Я поручил главам районов проводить регулярные проверки освещения и оперативно заменять лампочки. Но я также прошу жителей сообщать нам о перегоревших лампочках, позвонив по каналу связи 005 или оставив заявку на портале «Наш Нижний», - сказал мэр. - Наша задача - закрыть проблему с освещением улиц к 800-летию Нижнего Новгорода.