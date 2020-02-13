2020-02-13T11:21:51+03:00
Происшествия

«Приехал на заработки»: Появились подробности смерти 34-летнего нижегородца, чьи останки нашли в Санкт-Петербурге

Расчлененный труп мужчины лежал в парнике на заброшенной даче
Анна МИГАЛОВА
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Рядом с фрагментами тела валялось водительское удостоверение.Рядом с фрагментами тела валялось водительское удостоверение.Фото: Архив КП
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34-летний нижегородец, чей расчлененный труп нашли в городе Пушкин 11 февраля, умер ненасильственной смертью. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, расчлененный человеческий труп нашли в Пушкинском районе Северной столицы днем 11 февраля. Страшную находку сделал 46-летний местный житель, который пробрался на заброшенный дачный участок в Шушарах.

Нижегородец поехал в Санкт-Петербург, чтобы подзаработать. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородец поехал в Санкт-Петербург, чтобы подзаработать.Фото: СОЦСЕТИ

Как передает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оказавшись на чьей-то бывшей даче, мужчина заметил парник. В нем, по его словам, было нечто странное. Любопытство взяло верх, и непрошеный гость подошел поближе. Приглядевшись, мужчина обомлел: в парнике лежали останки человеческого трупа.

В полиции рассказали, что после полученного сигнала на место выехали оперативные сотрудники, которые обследовали садовый участок. В парнике, действительно, оказались фрагменты тела усопшего.

- Части тела уже были скелетированы, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Отмечалось, что возле трупа лежали куртка и водительским удостоверением на имя 34-летнего жителя Нижнего Новгорода. Останки были переданы в морг для проведения судмедэкспертизы.

- В ходе осмотра тела погибшего телесных повреждений, которые свидетельствовали бы о насильственной смерти, не обнаружено, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Поэтому нет необходимости в возбуждении уголовного дела.

Собеседник «КП-Нижний Новгород» также уточнил, что 34-летний нижегородец приехал в Санкт-Петербург на заработки. По данным следователей, мужчина собирался работать дальнобойщиком. Собственно, кроме водительского удостоверения при нем ничего не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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