2020-02-19T15:17:39+03:00
Общество

«Пусть там и валяется»: Нижегородка выкинула своего кота с девятого этажа за то, что он нагадил в квартире

Неравнодушная соседка отвезла беспомощное животное к ветеринару [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: murkoshka.ruФото: murkoshka.ru
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Жуткую картину наблюдала жительница Кстова в Нижегородской области рано утром в воскресенье, 16 февраля. Она вышла прогуляться с собаками и наткнулась на лежащего в снегу полумертвого кота.

- Он жалобно пищал, у него была сломана задняя лапа. Котик лихорадочно дышал и находился в болевом шоке, а челюсть не двигалась. Бедное животное отползало двумя передними лапами, - написала неравнодушная прохожая в социальных сетях, пожелав остаться анонимной.

Увидев измученного кота, она сразу же позвонила его хозяйке, потому что была знакома с ней лично – это женщина с 9 этажа.

Неравнодушная соседка отвезла беспомощное животное к ветеринару, но спасти его не удалось Фото: СОЦСЕТИ

Неравнодушная соседка отвезла беспомощное животное к ветеринару, но спасти его не удалосьФото: СОЦСЕТИ

- Она ответила, улыбаясь, что она его выкинула из окна за то, что тот нагадил ей в квартире, добавив, что пусть он там и валяется. Можно себе представить, что она намеренно желала коту смерти, так как выжить шансов у него практически не было, - пишет нижегородка.

Через несколько минут бедного питомца забрала к себе знакомая женщины с собаками. Она попыталась спасти кота – отвезла его в клинику и сообщила в полицию.

- У кота были травмы, не совместимые с жизнью, и он умер на столе у ветеринара через 3 часа, к сожалению. Если бы выжил, остался бы инвалидом. Я отвезла его на кремацию, - рассказала жительница Кстова.

Полиция так и не приехала на вызов, однако женщина утверждает – она намерена привлечь хозяйку погибшего кота к ответственности.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Несколько недель жители Уреня в Нижегородской области ходили вокруг да около черного щенка, привязанного равнодушными хозяевами к столбу рядом с детской площадкой. Его привязали короткой веревкой так, что животному приходилось справлять нужду под себя! В итоге кто-то догадался выложить историю про маленького песика в соцсети. И уже вечером того же дня, когда была сделана публикация, щенок осваивался в своем новом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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