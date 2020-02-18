«Сидел под дождем и грыз куриные лапы»: В Урене спасли щенка, которого хозяева вышвырнули на улицу

Несколько недель жители Уреня ходили вокруг да около черного щенка, привязанного равнодушными хозяевами к столбу рядом с детской площадкой. Они недоумевали, как можно вышвырнуть малыша из теплого дома на улицу, где стоит промозглая погода. Да ладно вышвырнуть, а еще привязать короткой веревкой так, что животному приходилось справлять нужду под себя! В итоге кто-то догадался выложить историю про маленького песика в соцсети. И уже вечером того же дня, когда была сделана публикация, щенок осваивался в своем новом доме.

До этого щенок сидел на коротком поводке и гадил под себя.

Спасать несчастного песика отправилась жительница Нижнего Новгорода Юлия Морозова (имя и фамилия изменены по просьбе героя. - Прим. ред.). Женщина просто не смогла «любоваться» измученным животным через компьютерный монитор, а бросила все дела и помчалась в Урень.

- Мы приехали туда, нашли дом, рядом с которым на привязи сидел щенок. Он был на цепи, не на веревке, как прежде. Видимо, утром пересадили, - предположила Юлия. - Погодка была так себе, ветер громко завывал. А щенок сидел под дождем и грыз куриные лапы. Таким маленьким их нельзя! Они просто не перевариваются, и можно порвать желудок…

Долгое время щенок сидел рядом с детской площадкой, но в день приезда спасительницы малыш оказался на задворках.

Посокрушавшись еще пару минут, женщина пошла на поиски хозяев собаки. Стучась то в одну дверь, то в другую, нижегородка все же наткнулась на владелицу привязанного во дворе питомца.

- Оказалось, что никаких документов на щенка у нее нет. И вообще заявила, что ничего особенного в том, что щенок живет на улице, нет, - рассказала собеседница «Комсомолки». - А потом и вовсе захлопнула дверь перед моим носом.

По дороге в новый дом.

Помявшись немного перед закрытой дверью, Юлия решила вернуться к щенку. Подошла к нему и задумалась: забирать, никого не спрашивая, или как? Тут нарисовался местный житель, который и рассказал, что питомец не всегда жил рядом с детской площадкой. Поначалу его принесли домой.

- Но, видать, детишки ее наигрались, и щенка привязали на улице. Уже две недели как, - сообщил сосед.

Слова его возымели действие. Нижегородка выдохнула и махнула рукой: «Увезу!»

Новые хозяева назвали малыша Бабаем!

- Когда мы возвращались домой с малышом на руках, все думала о его так называемой хозяйке. Честно говоря, не ожидала встретить такое безразличие с ее стороны, - добавила Юлия.

По ее словам, щенок, которому на вид от силы два-три месяца, то и дело справляет нужду дома. Видимо, из-за пары недель, проведенных на морозе, малыш застудился. Зато характер у него замечательный - пес ласковый и дружелюбный. Потихоньку вливается в новую семью, где уже живут русский спаниель и кошка с котенком.

- Муж назвал щенка Бабаем. Мне нравится, - улыбнулась Юлия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трясется от холода»: Щенок больше недели сидит на привязи рядом с детской площадкой в Урене

Хозяева купили собаку детям, но домой ее не забирают (подробности)