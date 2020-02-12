Московский вокзал в Нижнем Новгороде сможет принимать двухэтажные поезда

Проект реконструкции платформы № 1 железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде получил положительное заключение. После выполнения работ Московский вокзал сможет принимать двухэтажные поезда.

Как отмечается на сайте Главгосэкспертизы России, чтобы такие поезда смогли прибывать на станцию «Нижний Новгород - Московский», нужно изменить габариты навеса над первой платформой.

- Сейчас навес протяженностью 158,37 метра и шириной 5,1 метра выполнен из стальных конструкций с покрытием из монолитного железобетона толщиной 150 миллиметров, - говорится в сообщении. - В рамках реализации проекта сооружение будет демонтировано, вместо него планируется построить новый навес.

Для этого придется изменить размер козырька и повысить его отметку на фасаде здания Московского вокзала, к которому он присоединен. Отмечается, что реконструкцией будет заниматься РЖД.

Напомним, вокзал в Нижнем Новгороде был реконструирован в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Посмотреть на обновленный вокзал пригласили журналистов. А они первым делом заметили, что на потолке главного зала больше нет знаменитой гигантской люстры - символа Московского вокзала с 20-летним «стажем».

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что возле Московского вокзала на площади Революции планируется ввести новую схему движения транспорта. По словам мэра Владимира Панова, существующая схема крайне неудобна тем, что в одном месте сходятся сразу несколько потоков: общественный транспорт, машины, подвозящие пассажиров на вокзал и личный транспорт.

Однако позже сообщалось, что Госавтоинспекция выступила против наземного пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала. В ГИБДД объяснили, что пересечение пешеходов с транспортным потоком небезопасно.

- Если взять Москву, то там пешеходные потоки не пересекаются с транспортными. У нас же наоборот все пешеходные переходы на проезжей части. Надземных и подземных переходов очень мало. А там, где они все же есть, аварийность ушла в ноль, - рассказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.