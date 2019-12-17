Рядом с Московским вокзалом хотят ввести новую схему движения транспорта

Схему движения общественного и личного транспорта в районе железнодорожного вокзала на площади Революции разработали в нижегородской мэрии. Глава областного центра Владимир Панов назвал ее оптимальной и поинтересовался у подписчиков в «Фейсбуке», насколько хороша предложенная схема и нужно ли вносить какие-либо изменения.

- Существующая сейчас схема крайне неудобна тем, что в одном месте сходятся сразу несколько потоков: общественный транспорт, машины, подвозящие пассажиров на вокзал и личный транспорт, - отметил мэр.

Владимир Панов подчеркнул, что схема рабочая, то есть в ней возможны изменения.Фото: СОЦСЕТИ

Так, предлагается ввести одностороннее движение на площади Революции, направление - от Советской улицы в сторону Автозаводского района. При этом, по словам чиновника, для комфортной высадки приехавших на вокзал справа будет выделена целая полоса, вдоль которой демонтируют все существующие сейчас ограждения. Их перенесут на середину дороги, тем самым отдав часть справа под автомобили, привозящие пассажиров на вокзал, и транзитный транспорт, а слева - под маршрутки и автобусы. Вместе с тем остановку общественного транспорта предлагается перенести на левую сторону дороги, к торговому центру «Республика».

- Движение в обратном направлении - в сторону улицы Советской и Канавинского моста - предлагается направить по улице Литвинова. Тогда остановка общественного транспорта для автобусов, идущих на Московское шоссе и в микрорайон «Мещерское озеро», будет перенесена под метромост. Перед ней для безопасного движения пешеходов спроектирован светофор, - добавил Владимир Панов.

Реакция нижегородцев на новость не заставила себя ждать. Причем горожане принялись не только критиковать возможное нововведение, но и вносить свои предложения по улучшению дорожной ситуации в районе Московского вокзала.

- Работаю рядом с вокзалом и никаких недостатков не вижу в данной развязке. А вот если всех по Литвинова пустить, будет квест! - считает Наталья Щинова.

- Надо оставить все как есть. Но очень жестко регламентировать движение общественного транспорта, так как вся засада там кроется из-за большого количества маршруток, одновременно приезжающих на площадь Революции, - уверен Руслан Зырянов.

- Остановку общественного транспорта нужно строить непосредственно у здания вокзала. Полосу для личного транспорта перенести левее. Обязательно нужно демонтировать все пешеходные ограждения и организовать наземный пешеходный переход напротив вокзала, - добавил Василий Курганников.

- На мой взгляд, общественный транспорт должен иметь возможность посадки пассажиров максимально близко к вокзалу в оба направления, - подчеркнул Владимир Мартемьянов.