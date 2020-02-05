Госавтоинспекция выступила против наземного пешеходного перехода в районе Московского вокзала

Стопроцентную безопасность можно обеспечить пешеходам лишь в том случае, когда они не пересекаются с транспортным потоком, считает начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.

- Если взять Москву, то там пешеходные потоки не пересекаются с транспортными. У нас же наоборот все пешеходные переходы на проезжей части. Надземных и подземных переходов очень мало. А там, где они все же есть, аварийность ушла в ноль, - сообщил эксперт.

Нижегородский дептранс представил новые схемы движения личных автомобильного и общественного транспорта на площади Революции.Фото: СОЦСЕТИ

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе мэр представил нижегородцам две схемы организации движения в районе Московского вокзала. Одной схемой предусмотрен наземный пешеход, который был в 90-е годы у входа в главное здание вокзала. Во второй схеме его нет.

- Конечно, я за то, чтобы там никакого наземного пешеходного перехода не было, - заявил полковник полиции. - Во-первых, есть альтернатива - подземный переход. А во-вторых, можно перейти дорогу возле универмага - там более узкая проезжая часть. Мы высказали свое мнение главе города. Думаю, в итоге будет принято правильное решение.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что на площади Революции в районе железнодорожного вокзала планируется ввести одностороннее движение. Еще в декабре прошлого года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что существующая сейчас схема крайне неудобна тем, что в одном месте сходятся сразу несколько потоков: общественный транспорт, машины, подвозящие пассажиров на вокзал и личный транспорт.

КОНКРЕТНО

Нижегородский дептранс представил новые схемы движения личных автомобильного и общественного транспорта на площади Революции в привокзальной зоне.

Схема № 1 подразумевает:

1. Организацию зоны посадки-высадки пассажиров на стороне железнодорожного вокзала;

2. Демонтаж существующего ограждения;

3. Приподнятую посадочную площадку;

4. Конструктивно выделенную разделительную полосу с пешеходным ограждением;

5. Светофор;

6. Остановку и посадочную площадку;

7. Одностороннее движение на площади Революции.

Схема № 2 подразумевает:

1. Организацию выделенной полосы для общественного транспорта вдоль здания Московского вокзала;

2. Демонтаж существующего ограждения;

3. Приподнятая посадочная площадка;

4. Светофор;

5. Одностороннее движение на площади Революции;

6. Остановка и посадочная площадка;

7. Строительство еще одного светофора, который будет регулировать движение на пешеходном переходе на площади Революции.

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