«Сугробы будут таять на глазах»: Узнали, когда в Нижний Новгород придет плюсовая температура

Когда наступит настоящая весна? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мартовская погода продолжает приносить нижегородцам сюрпризы: температура воздуха «скачет» с минуса на плюс, а с неба идёт то снег, то дождь. В последнюю неделю Нижний Новгород заметают снегопады, белоснежные хлопья буквально превращают улицы в сказку. Однако рекордной высоты сугробы вовсе не достигли.

– Интенсивные снегопады принес активный атмосферный фронт Западного циклона. До конца дня сохранится облачная и влажная погода, ведь температура воздуха слабо отрицательная, а это приводит к налипанию мокрого снега, – рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Синоптики обещают, что к ночи всё прояснится и уже под утро столбики термометров покажут низкие значения. Так, суббота станет по-январски холодной: местами по области ожидается до -19 градусов, в Нижнем Новгороде прогнозируется от -12 до -15 градусов. Похолодание будет кратковременным, но всё равно заметным, особенно после довольно тёплой погоды.

– Сегодня ночью температурный фон будет на 2-4 градуса ниже нормы, а уже к воскресенью ожидаются оттепели от +4 до +7 градусов. Такая контрастная погода и низкое атмосферное давление повлияют на горожан, людям стоит поберечь свое здоровье, – добавляет Ольга Мокеева.

За минувшие сутки с последствиями снегопадов в Нижнем Новгороде боролись в общей сложности 640 единиц снегоуборочной техники и 1005 дорожных рабочих. Идёт активная обработка противогололедными материалами, особое внимание уделяется расчистке дорог, тротуаров, дворов и общественных пространств, скверов, площадей.

– Под дождем сугробы будут таять на глазах, а при температуре +6 и +7 градусов явно пойдут дожди, – подытожила Ольга Мокеева.

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