Дети Бориса Немцова отреагировали на переименование площади в Праге

Дети Бориса Немцова от телеведущей Екатерины Одинцовой позитивно отнеслись к планируемому переименованию площади в Праге.

Как сообщило чешское издание Aktualne со ссылкой на мэра города Зденека Гржиба, местная комиссия по топографии согласилась с присвоением площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова. Торжественное мероприятие запланировано на 27 февраля, день, когда был убит политик.

dinanemtsova_ Я очень рада, что моего папу уважают во всем мире.

Внебрачные дети Немцова моментально отреагировали на новость из Праги.

- Я очень рада, что моего папу уважают во всем мире, - написала в Instagram 17-летняя Дина Немцова.

odintsovaprtrend Борис очень любил Прагу. Прага ответила взаимностью.

24-летний Антон Немцов также обрадовался тому, что про его отца помнят даже за границей.

- После смерти отца я даже не предполагал, что сразу несколько стран переименуют улицы и площади именем моего отца, - написал молодой человек на своей странице в «Фейсбуке».

Не проигнорировала радостную весть и нижегородка Екатерина Одинцова. Она вспомнила, что отец ее детей любил Прагу.

- Борис восхищался тем, как достойно Чехия держит баланс между интеграцией в мировое сообщество и собственным суверенитетом. Прага ответила взаимностью, - заявила нижегородка в соцсетях.

«Комсомолка» рассказывала, что в Вашингтоне появилась площадь Бориса Немцова. Торжественное открытие состоялось в феврале 2018 года. Ранее городской совет переименовал в честь российского политика участок Висконсин авеню перед входом в посольство РФ.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на большом Москворецком мосту. В июне 2017 года суд признал виновными непосредственных исполнителей убийства - все они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

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