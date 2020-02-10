2020-02-10T11:01:21+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка, попавшего под иномарку на «ватрушке»

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства трагедии
Юлия ИСАЕВА
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Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка, выкатившегося на дорогу на «ватрушке»Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка, выкатившегося на дорогу на «ватрушке»Фото: "КП" Архив
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12-летний ребенок погиб в Нижегородской области днем 9 февраля. Мальчик катался на «ватрушке» с откоса в Городце, вылетел на проезжую часть, где в тот момент проезжала иномарка. Водитель не успел затормозить на скользкой дороге – школьник оказался под колесами и погиб на месте происшествия.

По факту случившегося правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека» уголовного кодекса России. Известно, что за рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек: он не был пьян в момент происшествия, не скрывался с места ДТП и имеет семилетний водительский стаж.

- В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия. Для этого назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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