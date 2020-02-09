13-летний ребенок на «ватрушке» погиб под колесами иномарки в Нижегородской области

Ужасная трагедия произошла сегодня, 9 февраля 2020 года около трех часов дня, в городе Городец Нижегородской области. 13-летний мальчик катался на ватрушке с откоса и попал под колеса автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ребенок выкатился на проезжую часть, где в этот момент проезжала иномарка. К сожалению, водитель не успел затормозить - мальчик вылетел на скользкую дорогу внезапно. За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Правоохранители уточняют, что он не был в состоянии алкогольного опьянения и не скрывался с места трагедии, а его стаж вождения - семь лет.

Школьника спасти не удалось - он погиб. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции и специалисты следственного комитета.

- По факту случившегося уже проводится проверка, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Нижегородской области.