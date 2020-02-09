2020-02-09T19:00:46+03:00
Происшествия

13-летний ребенок на «ватрушке» погиб под колесами иномарки в Нижегородской области

Трагедия случилась в Городце 9 февраля
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
13-летний мальчик катался на ватрушке с откоса и попал под колеса автомобиля13-летний мальчик катался на ватрушке с откоса и попал под колеса автомобиляФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ужасная трагедия произошла сегодня, 9 февраля 2020 года около трех часов дня, в городе Городец Нижегородской области. 13-летний мальчик катался на ватрушке с откоса и попал под колеса автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ребенок выкатился на проезжую часть, где в этот момент проезжала иномарка. К сожалению, водитель не успел затормозить - мальчик вылетел на скользкую дорогу внезапно. За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Правоохранители уточняют, что он не был в состоянии алкогольного опьянения и не скрывался с места трагедии, а его стаж вождения - семь лет.

Школьника спасти не удалось - он погиб. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции и специалисты следственного комитета.

- По факту случившегося уже проводится проверка, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»
Коллеги объясняют, что на круглосуточном посту всегда находятся три человека, поэтому совершать убийства пациентов он просто физически не мог
Новости 24