2020-02-14T09:17:37+03:00
Спорт

Нижний Новгород не примет финал Кубка России по футболу в 2020 году

Для проведения матча выбрали стадион в Екатеринбурге
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нижний Новгород не примет финал Кубка России по футболу в 2020 годуНижний Новгород не примет финал Кубка России по футболу в 2020 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Стадион «Нижний Новгород», построенный в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году, был одним из главных претендентов на проведение финального матча Кубка России по футболу в этом году. Он состоится в середине мая.

Но, к сожалению, нижегородцы не увидят эту зрелищную встречу на своей арене. Было решено, что финал примет Екатеринбург, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Игра пройдет 13 мая. За право выиграть Кубок сейчас борются несколько российских клубов – в марте в четвертьфинале сыграют «Спартак» и ЦСКА, «Ахмат» и «Зенит», «Шинник» и «Урал», а также «Химки» и «Торпедо».

Напомним, футбольный клуб «Тамбов» проведет пять домашних матчей на стадионе «Нижний Новгород» в рамках Российской Премьер-Лиги. Против них на поле выйдут «Рубин», «Крылья Советов», «Зенит», «Ахмат» и «Сочи». Дата первых двух матчей уже известна. 1 марта «Тамбов» в рамках 20-го тура текущего сезона РПЛ сразится на стадионе в приволжской столице с казанским «Рубином». А 16 марта нижегородцы смогут посетить игру между «Тамбовом» и «Крыльями советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Новости 24
Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году
В нижегородских клиниках появилась электронная история болезни
В Нижегородской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
На улице Победной восстановили освещение по просьбам жителей
Нижегородское оборонное предприятия строит фюзеляж для первого серийного Ил-114-300
Нижегородские хоккеисты уступили лидерам чемпионата
В Нижегородской области председатель ЖСК обманул пайщиков на 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта
Комиссия обследовала участки в нижегородском СНТ, пострадавшем от аварии на коллекторе
В выходные в Нижнем Новгороде будет морозно и безветренно
Губернатор Нижегородской области поручил устранить протечки в подвале школы
Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»
Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе хотят представить на конкурс малых городов и исторических поселений
Зубр из нижегородского зоопарка переехал в Гусь-Хрустальный
Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем Новгороде
Нижегородский хор принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского
«Шахматный дом» в Нижнем Новгороде реставрируют с нарушениями
Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора