Нижний Новгород не примет финал Кубка России по футболу в 2020 году

Стадион «Нижний Новгород», построенный в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году, был одним из главных претендентов на проведение финального матча Кубка России по футболу в этом году. Он состоится в середине мая.

Но, к сожалению, нижегородцы не увидят эту зрелищную встречу на своей арене. Было решено, что финал примет Екатеринбург, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Игра пройдет 13 мая. За право выиграть Кубок сейчас борются несколько российских клубов – в марте в четвертьфинале сыграют «Спартак» и ЦСКА, «Ахмат» и «Зенит», «Шинник» и «Урал», а также «Химки» и «Торпедо».

Напомним, футбольный клуб «Тамбов» проведет пять домашних матчей на стадионе «Нижний Новгород» в рамках Российской Премьер-Лиги. Против них на поле выйдут «Рубин», «Крылья Советов», «Зенит», «Ахмат» и «Сочи». Дата первых двух матчей уже известна. 1 марта «Тамбов» в рамках 20-го тура текущего сезона РПЛ сразится на стадионе в приволжской столице с казанским «Рубином». А 16 марта нижегородцы смогут посетить игру между «Тамбовом» и «Крыльями советов».