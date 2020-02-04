2020-02-04T15:23:54+03:00
Спорт

«Миллионник, который давно не видел большого футбола»: «Зенит» сыграет против «Тамбова» в Нижнем Новгороде

По словам генерального директора тамбовской команды, решение переехать из Саранска было принято из-за экономических соображений
Юлия ИСАЕВА
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«Зенит» сыграет против «Тамбова» в Нижнем Новгороде«Зенит» сыграет против «Тамбова» в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Футбольный клуб «Тамбов» проведет пять домашних матчей в рамках Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород», построенном в преддверии чемпионата мира-2018. Как сообщается на официальном сайте команды, против них на поле выйдут «Рубин», «Крылья Советов», «Зенит», «Ахмат» и «Сочи».

Дата первых двух матчей уже известна. 1 марта «Тамбов» в рамках 20-го тура текущего сезона РПЛ сразится на стадионе в приволжской столице с казанским «Рубином». А 16 марта нижегородцы смогут посетить игру между «Тамбовом» и «Крыльями советов».

По словам генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, решение переехать из Саранска в Нижний Новгород было принято из-за экономических соображений – аренда стадиона на слиянии Оки и Волги очень выгодна команде.

- Кроме того, Нижний Новгород – город-миллионник, который давно не видел большого футбола. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске. Это будет несомненным плюсом как для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах, так и для финансовой составляющей нашего клуба, - добавила она.

Напомним, стадион «Нижний Новгород» принимал несколько матчей чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года, Суперкубок России. А 10 июня 2019 года сборная России по футболу сыграла там против Кипра в отборочном матче Чемпионата Европы 2020. Кроме того, в этом году наш стадион может принять финал кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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