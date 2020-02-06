2020-02-06T15:16:26+03:00
Общество

Умер основатель компании MERA Дмитрий Пономарев

Нижегородец ушел из жизни на 68-м году жизни
Анастасия НАЗАРОВА
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Выпускник Политеха основал компанию, ставшую первым провайдером интернета в Нижнем Новгороде. Фото: https://www.mera.ru/Выпускник Политеха основал компанию, ставшую первым провайдером интернета в Нижнем Новгороде. Фото: https://www.mera.ru/
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На 68-м году жизни скончался основатель компании MERA Дмитрий Пономарев, сообщила пресс-служба НИУ Высшей школы экономики - Нижний Новгород.

- Дмитрий Максимович стоял у истоков создания базовой кафедры группы компаний MERA и первой в городе образовательной программы «Программная инженерия», - напомнили в вузе.

Одно время Пономарев был доцентом кафедры радиотехники и технической кибернетики в Политехе. Фото: https://nnov.hse.ru/

Одно время Пономарев был доцентом кафедры радиотехники и технической кибернетики в Политехе. Фото: https://nnov.hse.ru/

Дмитрий Пономарев родился в Горьком 12 июня 1952 года. В 1975 году успешно окончил Горьковский политехнический институт. После чего стал преподавать в нем, дослужившись до должности доцента кафедры радиотехники и технической кибернетики.

Выпускник Политеха основал компанию «Коммерческие информационные сети», ставшую первым провайдером интернета в Нижнем Новгороде. А позже создал компании Lintelus, SwitchRay, Signe Networks, КИС, АДС и Нижегородский институт информационных технологий.

Как отмечается на сайте компании, из локальной фирмы по разработке программного обеспечения Дмитрий Пономарев превратил MERA в лидирующего экспортера услуг оффшорного программирования для производителей IT- и телекоммуникационного оборудования - мирового поставщика наиболее востребованных IT-услуг.

- Дмитрий Максимович был человеком, щедро одаренным во многих областях. Он умел собрать вокруг себя команду единомышленников, был лидером в бизнесе, отличным другом. Мы всегда будем помнить Дмитрия Максимовича как человека с открытой душой и большим сердцем, - отметили в филиале ВШЭ.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Пономарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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