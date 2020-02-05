«Ждем пополнения!»: Владимир Кристовский выложил фотографию с беременной женой

44-летний музыкант Владимир Кристовский порадовал подписчиков нежными снимками с молодой женой Ольгой Пилевской, находящейся в интересном положении.

- Ждем пополнения! - написал лидер Uma2rman в Инстаграме.

vova_kristovskiy Владимир Кристовский с женой Ольгой Пилевской

Несмотря на то, что модель уже на восьмом месяце, для фолловеров младшего Кристовского это стало настоящей сенсацией. Под новым постом моментально посыпались искренние поздравления и добрые шутки.

- Этот гангстер плодовит. В целом даже не бандит, - написала bobovichirina.

- До чего же вы хороши. Глаз радуется, душа поет. Будьте все здоровенькие! - пожелал johny_cherry.

- Владимир, вас бы в тайгу закинуть с десятью женщинами. Вы бы через 15 лет образовали целый город, - добавил enjygram.

- Вы один поддерживаете демографию в стране, - отметила olga_botkova.

pilevskaya Скоро модель родит своему звездному супругу второго ребенка.

Тем временем на своей страничке в Инстаграме будущая мама рассказала, что пытается представить, как изменится их жизнь с появлением еще одного ребенка.

- Только сейчас начинаю понимать, что скоро к нам троим будет плюс один. Хочу прямо каждый день об этом думать до, чтобы не шокироваться после, - заявила Ольга Пилевская. - Прошлый раз Вовка просто меня спасал и научал жизни втроем! Он не спал со мной и качал Федьку, показывал, как кормить, развлекать, мыть, куда ездить и как всем вместе жить вообще. Он просто ангельский отец, если честно!

pilevskaya В 2016 году у пары родился сын Федя.

Напомним, у нижегородца Владимира Кристовского четыре дочери от первой жены Валерии Римской, с которой он был в браке в течение 18 лет. Однако несколько лет назад супруги развелись - музыкант ушел из семьи к новой возлюбленной. А в 2016 году у пары родился сын Федя.

pilevskaya Сейчас Ольга на восьмом месяце беременности.

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