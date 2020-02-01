«Больных мы запираем от общества. Это нужно менять»: Нюта Федермессер встретилась с нижегородскими общественниками

Советник губернатора, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер приехала в Нижний Новгород, чтобы встретиться с представителями региональных НКО. На мероприятии при участии замглавы региона Андрея Гнеушева присутствовали руководители более 20 общественных организаций. Среди них те, что оказывают паллиативную помощь, помогают детям-инвалидам и детям из сложных семей.

Фото: Кирилл Мартынов.

В ходе встречи Нюта Федермессер отметила, что в плане оказания социальной помощи Нижегородская область не выделяется на фоне остальных регионов России. Проблемы по всей стране одинаковые - низкое качество медпомощи в учреждениях соцзащиты и сотрудники, привыкшие работать по шаблонам советского времени.

- Ключевые проблемы в этой сфере по всей стране - необученный персонал и нехватка административного ресурса, - подчеркнула советник губернатора. - Без решения этих проблем невозможно изменить ту структуру, которая сейчас существует. Больных, нуждающихся в помощи, мы запираем сегодня от общества, как будто они в чем-то виноваты. Это нужно менять.

Фото: Кирилл Мартынов.

«Комсомолка» рассказывала, что 27 января 2020 года глава региона Глеб Никитин и Нюта Федермессер обсудили реформирование системы долговременного ухода за больными в Нижегородской области. В итоге было решено, что учредитель «Веры» возглавит группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан в областном правительстве.

- Наша задача в Нижегородском регионе - наладить межведомственное взаимодействие и создать независимую службу защиты прав людей, проживающих в социальных учреждениях. Предполагается, что это будет общественная структура с серьезными полномочиями - этого еще никто не делал в стране, и Нижний Новгород будет новатором, - заявила тогда Нюта Федермессер.

Добавим, что создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми началось в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография».

- Мы начали работу именно с Нижегородской области потому, что здесь есть политическая воля региональных властей на реформирование системы долговременного ухода с целью улучшения жизни людей, нуждающихся в этом уходе, - заключила советник губернатора.