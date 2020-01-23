2020-01-23T10:28:05+03:00
Общество

Советником губернатора Нижегородской области станет общественный деятель Нюта Федермессер

Учредитель благотворительного Фонда будет работать над проблемой реорганизации ПНИ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нюта Федермессер считает, что система ПНИ должна полностью поменяться. ФОТО: соцсетиНюта Федермессер считает, что система ПНИ должна полностью поменяться. ФОТО: соцсети
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Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер станет советником главы региона на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глеб Никитин и Нюта Федермессер в течение прошлого года неоднократно обсуждали необходимость реорганизации учреждений для людей с ментальными нарушениями. По мнению Нюты Федермессер, которая посетила несколько ПНИ в стране, а в одном из Нижегородских диспансеров жила, система психоневрологических интернатов в регионе, как и в целом по стране, не соответствует актуальным стандартам. «Создание социальных учреждений с новым подходом к боли человека предусмотрено нацпроектами», - напомнила Нюта Федермессер.

И выразила надежду, что в Нижегородской области, которая вошла в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи, «начались изменения по отношению к самым беспомощным людям».

«Реформирование системы ПНИ назрело уже давно. Для нас Нюта Федермессер стала помощником в решении этого вопроса. Сейчас мы работаем над проектом строительства нового крупного психоневрологического интерната, а также над различными формами поддержки людей с ментальными нарушениями», - отметил губернатор.

Справка «КП»: Нюта Федермессер - общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.

Фонд назван в честь Веры Миллионщиковой — создателя и главного врача Первого московского хосписа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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