Отделение детской хирургии в нижегородской больнице №40 не закроют до лета

Нижегородское министерство здравоохранения решило в ближайшее время не закрывать отделение детской хирургии из больницы №40. История, которая еще в прошлом году вызвала всеобщий резонанс, приобрела неожиданный поворот.

Напомним, в октябре стало известно, что детское хирургическое отделение больницы № 40 в Автозаводском районе решено закрыть и перевести на базу многопрофильного детского стационара больницы № 27 Сормовского района. Оно должно было работать до конца года. По словам специалистов, в больнице на Автозаводе нет возможности оказания хирургической помощи детям в соответствии современным требованиям. А потому маленьких пациентов принимают там же, где и взрослых.

Жители Автозавода моментально выступили против такого решения, они собирались даже выйти на митинг. Однако 30 января на совещании министерства здравоохранения Нижегородской области было решено продлить работу детской хирургии еще на 4 месяца.

- В связи с отставанием в графике выполнения ремонтных работ в травматологическом пункте городской больницы №37 Автозаводского района Нижнего Новгорода комиссией было принято решение о переносе даты перевода детских хирургических коек из городской клинической больницы №40 в детскую городскую клиническую больницу №27 на 1 июня, - сообщили в пресс-службе правительства.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Галины Михайловой, главная задача сейчас – «обеспечить качественной и своевременной медицинской помощью всех жителей Автозаводского района».

- Поэтому, как мы и заявляли ранее, перевод детского хирургического отделения из городской клинической больницы № 40 возможен только после полного исполнения мероприятий дорожной карты, - подчеркнула она.