2019-10-22T16:41:14+03:00
Общество

Детское хирургическое отделение больницы № 40 переедет в Сормово

Нижегородский минздрав уверяет, что уменьшение объемов хирургической помощи автозаводским детям не произойдет
Анна МИГАЛОВА
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В больнице на Автозаводе нет возможности оказания хирургической помощи детям в соответствии современным требованиям.В больнице на Автозаводе нет возможности оказания хирургической помощи детям в соответствии современным требованиям.Фото: Александр ГЛУЗ
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Детское хирургическое отделение больницы № 40 в Автозаводском районе откроется на базе многопрофильного детского стационара больницы № 27 Сормовского района. Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в региональном минздраве, на базе больницы № 40 отделение проработает до конца 2019 года.

Специалисты пояснили, что в больнице на Автозаводе нет возможности оказания хирургической помощи детям в соответствии современным требованиям. Так, прием детей осуществляется там же, где и прием взрослых пациентов.

Кроме того, в штате отсутствуют специалисты педиатрического профиля. Вдобавок ко всему в сороковой больнице нет лапароскопического оборудования, столь необходимого для оказания медицинской помощи маленьким нижегородцам. Поэтому сейчас наиболее сложные случаи перенаправляются в больницу № 27 с подходящими условиями.

Региональный минздрав также добавил, что в этой сормовской больнице помимо прочего имеется отделение детской реанимации и возможность для дополнительного развертывания 45 коек хирургического профиля.

- Таким образом уменьшение объемов хирургической помощи детям Автозаводского района не произойдет, - заключили в министерстве.

ВАЖНО!

Оказание медпомощи детям Автозаводского района, требующих хирургической и травматологической помощи, будет выглядеть следующим образом:

- амбулаторная травматологическая помощь будет осуществляться по-прежнему в травматологических пунктах Автозаводского района;

- амбулаторная хирургическая помощь - в детских поликлиниках при больницах № 25 и 40;

- экстренная травматологическая и хирургическая помощь - в городской клинической больнице № 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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