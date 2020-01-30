«Все без паники!»: Региональный минобр займется эвакуацией нижегородских студентов из Китая

Региональный минобр займется эвакуацией нижегородских студентов из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Об этом глава ведомства Сергей Злобин сообщил в своем Инстаграме.

- Министерство образования совместно с Мининским университетом отрабатывает ситуацию индивидуально по каждому из студентов-участников программы (по обмену. - Прим. ред.), - заявил министр. - Мы сделаем все возможное, чтобы безопасно и оперативно вернуть наших ребят.

Позже Сергей Злобин добавил, что 29 января руководство вуза и представители Управления Роспотребнадзора встретились с родителями студентов, находящихся сейчас по обмену в Китае.

- Уточнили ситуацию по каждому, и каждый совместно с родителями принял решение. Есть те, кто решил остаться. Всем, кто благоразумно решил вернуться, простроили всю логистику выезда, - отметил чиновник. - По одной студентке есть необходимость финансовой поддержки. Вуз окажет необходимую помощь. Все без паники!

ПОДРОБНОСТИ

По состоянию на 30 января 2020 года в Китае по программам обмена находятся одиннадцать студентов: семь человек - студенты Мининского университета, два человека - студенты НГЛУ имени. Н. А. Добролюбова и два человека - студенты Нижегородского филиала Высшей школы экономики. Как заверили в вузах, ни один из учащихся не находится в провинции Ухань.

В региональном минобре «Комсомолке» рассказали, что у троих студентов уже есть билеты на самолет. Они должны вылететь на родину 30, 31 января и 2 февраля.

- Восемь человек остаются в Китае на длительный срок. Рассматривается вопрос о приостановлении учебной программы и временного возвращения домой шести студентов НГПУ из провинции Аньхой, расположенной в 600 километрах от эпицентра вируса. Поскольку на уровне российского правительства не принято решение об обязательном возвращении домой всех граждан России, решение по возвращению будет принимать с учетом мнения студентов и их родителей, - уточнили в ведомстве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждый седьмой нижегородец испытывает страх перед эпидемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного информационно-аналитической платформы «Есть мнение» по инициативе Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Большинство опрошенных жителей Нижнего Новгорода и области знают (56,4%) или что-то слышали (37,8%) о ситуации с распространением коронавируса. При этом более трети опрошенных (36,4%) хоть и выражают опасение, но уверены, что с распространением заболевания справятся медики и государство. С большим опасением наблюдают за ситуацией 25,4% нижегородцев, а 13,7% простоя боятся заболеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Русских людей ни один коронавирус не возьмет»: 340 нижегородских туристов вернулись из Китая

Специалисты Роспотребнадзора показали, как в нижегородском аэропорту проверяют пассажиров из Китая (подробности)

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем и закрывает границу в пяти регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу (подробности)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от коронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают - пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (подробности)