В Нижнем Новгороде могут появиться новые автобусные маршруты

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:42:40+03:00

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Нижегородское правительство, мэрия Нижнего Новгорода, ГЖД и ГИБДД разрабатывают новую транспортную схему на время строительства развязки на Циолковского в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На время строительства развязки движение транспорта на участке дороги будет ограничено, а значит, необходимо предусмотреть альтернативу традиционным маршрутам. В частности, с 1 февраля введены дополнительные остановки электричек на платформе Светлоярская, а с 1 мая раз в полчаса будет ходить электричка до Вари.

Как сообщил генеральный директор ГЖД Анатолий Лесун, с 1 июня в районе Починок ГЖД планирует разместить перехватывающую парковку, где можно оставить свой автомобиль и пересесть на общественный электротранспорт – метро, трамвай или электричку. По информации источника, возможно включение электричек в систему единого пересадочного билета по тарифам 60 и 90 минут.

Кроме дополнительных маршрутов электротранспорта, в Сормовском районе может появиться кольцевой внутрирайонный маршрут автобуса для доставки жителей 5 и 7 микрорайонов к станции Починки.

Напомним, к строительству развязки планируется приступить уже этим летом. На данный момент заключение по результатам проектно-изыскательских работ отправлено на госэкспертизу. По проекту, над железнодорожными и трамвайными путями будет построена эстакада с круговыми съездами.

«Еще с 1983 года понятно, что транспортные потоки на этом участке дороги необходимо развести на разные уровни. Сегодня закрытый переезд отделяет от центра около 50 тысяч жителей района. Уже получено более 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство развязки», - сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU