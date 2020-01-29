Грузовой лифт, который долго лежал на улице Коминтерна под открытым небом, перенесли по частям в подъезд. Как рассказал житель дома Александр Полянский, который уже прогонял воришек, в конце декабря остатки оборудования подъемника перенесли в подъезд. С тех пор ничего не происходит, лифт просто лежит, рабочих не видно.

- Попытки хищения продолжаются. Пару недель назад, поздно вечером, опять отогнали злоумышленников. По впечатлениям, оборудования стало меньше. Направляющих металлических рельсов точно недостаточно – их всего штук 5 осталось. Электрооборудования, похоже, в принципе нет. Само оборудование, как я понимаю, принадлежит подрядной организации. Фонд капремонта за него еще не платил, насколько знаю. Имущество и не наше, поэтому мы не обращаемся в полицию, так как это должен делать собственник. Так что ни о какой установке лифта в феврале, как нам обещали, похоже, речи быть не может. От ответственных организаций приходят одни отписки, отговорки, «завтраки и обеды», - сообщил Александр Полянский.

Грузовой лифт, пролежавший два месяца на улице Коминтерна, внесли в подъезд, но так и не установили. ФОТО: Алена Полянская

При этом проблемы со вторым пассажирским лифтом, который прошел приемку, не закончились. По словам жильца дома, раньше подъемник не останавливался на 10 этаже, но это исправили. Однако лифт по-прежнему ломается, что порой приводит к ощутимым финансовым потерям.

- Пассажирский лифт продолжает ломаться. Мы от этого финансово пострадали. В середине января меняли мебель, приехали грузчики – лифт не работает. Позвонили в обслуживающую организацию. Там ответили, что мастер приедет не раньше, чем через два часа. Отменить было нельзя, пришлось доплачивать грузчикам за спуск с 11 этажа по лестнице. Получилось накладно, - посетовал Александр Полянский.

Жильцы считают, что лифтовое оборудование понемногу исчезает. ФОТО: Алена Полянская

Напомним, в декабре прошлого года житель дома на улице Коминтерна сообщил, что новый грузовой лифт, который должен быть установлен, лежит по дворе порядка двух месяцев. Тогда жильцы прогнали людей, пытавшихся похитить металлические направляющие, и обратились со своей проблемой в СМИ.

Как сообщили тогда «Комсомолке» в фонде капремонта, владельцем подъемника является подрядчик - ООО «Высота-43». Работы организация не выполнила, поэтому регоператор занялся понуждением подрядчика к завершению работ. Кроме того, сообщалось о поиске нового подрядчика.Напомним, в декабре прошлого года житель дома на улице Коминтерна сообщил, что новый грузовой лифт, который должен быть установлен, лежит по дворе порядка двух месяцев. Тогда жильцы прогнали людей, пытавшихся похитить металлические направляющие, и обратились со своей проблемой в СМИ.