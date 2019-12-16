Новый грузовой лифт два месяца лежит под открытым небом на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде

Новый грузовой лифт бросили под открытым небом на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Оборудование лежит в одном из дворов с октября, сообщил «Комсомолке» местный житель Александр Полянский.

По его словам, пассажирский лифт подрядчик установил. Хотя его приемка состоялась в октябре, подъемник уже ломался около шести раз.

- Кнопка 10 этажа не работает, люди поднимаются на этаж выше. А если человеку плохо станет, скорая на носилках его вообще не спустит. Монтажные работы в пассажирском лифте вели рабочие, которые по-русски не говорили. Непонятно, как они читали документацию. Оборудование старого грузового лифта они тоже начали демонтировать. Как понимаю, его уже не восстановить вообще, - рассказал Александр Полянский.

Пролежав больше месяца во дворе, грузовой лифт стал привлекать к себе внимание подозрительных личностей.

Лифт стал привлекать к себе внимание подозрительных личностей. ФОТО: Александр Полянский

- Вчера вечером с супругой и тещей лично шуганули воров. Металлические направляющие. Медный кабель и электрику уже стащили. Когда подняли шум, они из машины повыкидывали направляющие. Видимо, на металлолом хотели забрать, - предположил нижегородец.

Факт приемки пассажирского лифта подтвердили и в Фонде капремонта Нижегородской области. Она была проведена 21 октября 2019 года региональным оператором, Администрацией Сормовского района и строительным контролем ООО «СК Гарантия».

После этого подрядчик (ООО «Высота-43») частично демонтировал старый грузовой лифт и прекратил работы из-за отсутствия денег.По данным Фонда, оборудование, лежащее во дворе дома - собственность подрядчика. Регоператор не отвечает за его сохранность и комплектность, поскольку работы компанией не были выполнены, а заказчик не принял и не оплатил их.

- На текущий момент руководством Фонда ведется работа по понуждению подрядной организации к срочному завершению работ на данном доме с последующим применением штрафных санкций за нарушение условий договора. Одновременно с этим ведутся переговоры с другим подрядчиком Фонда на предмет выполнения работ, - пояснили в Фонде.

Выполнить установку подъемника региональный оператор обещает в ближайшее время. В Фонде также заверили, что решение вопроса является приоритетным и находится на особом контроле.