Резидентские парковочные разрешения в Нижнем Новгороде: сколько стоят и кто может получить. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

О том, что в Нижнем Новгороде с нового года введут платные парковки, стало известно еще несколько месяцев назад. Пока на нескольких участках городских улиц такие парковки работают в тестовом формате. Однако уже с нового года проект заработает в полную силу. Рассказываем, кто может получить резидентские парковочные разрешения в Нижнем Новгороде.

- Вся сеть платных парковок заработает с нового года, - предупредили в администрации Нижнего Новгорода. - Есть время что-то изменить, если горожанам будет некомфортно.

С самого начала власти предупредили, что для жителей окрестных домов на платных парковках будут предусмотрены специальные разрешения. И вот, наконец, стали известны подробности.

- Стоимость резидентского разрешения составит 3 тысячи рублей в год, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - На каждую квартиру будет предоставляться одно разрешение. При наличии двух и более собственников нужно будет получить согласие остальных владельцев. В ночное время – с 20.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни оставлять машину на парковках открытого типа можно будет бесплатно.

Оформить такие разрешения можно будет в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале parkovkinn.ru. Каков порядок оформления, и какие документы для этого понадобятся, пока неизвестно. Сейчас все нормативно-правовые акты по данному вопросу находятся на согласовании в администрации Нижнего Новгорода. Известно только, что выдавать их начнут с 1 декабря 2021 года.

Помимо резидентских разрешений, нижегородцы смогут оформить годовые абонементы на пользование парковками. Он обойдется горожанам в 96 тысяч рублей.

– За один месяц нижегородцам придётся заплатить 12 041 рубль, за три месяца – 31 307 рублей, а за год – 96 330 рублей, – заявили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. – Для оформления абонемента необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести номер автомобиля и обозначить дату начала действия.

Пока в Нижнем Новгороде несколько подобных парковок работают в тестовом режиме. В полную силу проект заработает с 1 января 2021 года.

КОНКРЕТНО

Как оплатить парковку в Нижнем Новгороде?

- SMS на короткий номер;

- приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android;

- паркоматы;

- автоматические кассы оплаты плоскостных парковок (при наличии в составе объекта концессионного соглашения);

- в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.