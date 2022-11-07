Частный дом вспыхнул в районе площади Комсомольской в Нижнем Новгороде 7 ноября

Никто не погиб и не пострадал. Источник: Типичный Нижний Новгород. Фото: Sasha Granev.

Днем 7 ноября серьезный пожар вспыхнул в районе площади Комсомольской в Нижнем Новгороде. Там загорелся частный дом №3 на улице Деревообделочная.

– Сообщение о возгорании поступило в 14:43, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу пожара 1-БИС. Как известно, площадь горения составляет 150 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 15:28, однако пока информации о том, что огонь окончательно потушен не поступало.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что 5 ноября в селе Паново-Леонтьево в собственном доме заживо сгорел молодой мужчина. К счастью, распространение огня на другие жилые дома удалось предотвратить. Всего в тушении были задействованы четыре единицы техники и девять человек личного состава.

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