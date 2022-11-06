Мужчина погиб во время страшного пожара в Гагинском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар вспыхнул 5 ноября в Гагинском районе Нижегородской области – там в селе Паново-Леонтьево в собственном доме заживо сгорел молодой мужчина. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 22:38 5 ноября, - рассказали в ведомстве. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Пожару был присвоен первый уровень сложности. К моменту прибытия спасателей огнем был уже полностью охвачен и жилой дом, и двор. Общая площадь пожара составляла 113 квадратных метров.

Жилой дом тушили четыре пожарные бригады Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К сожалению, без жертв не обошлось - в огне погиб 36-летний мужчина. Его тело было обнаружено после ликвидации пожара.

- Полностью потушить пожар удалось только в половине первого ночи, - рассказывают в региональном ГУ МЧС. – К счастью, распространение огня на другие жилые дома удалось предотвратить. Всего в тушении были задействованы четыре единицы техники и девять человек личного состава.