Нижегородские хакеры взломали аккаунт Димы Билана

Два молодых жителя Сарова взломали аккаунт продюсера Димы Билана в мессенджере «WhatsApp». Об этом сообщает портал Весь Саров со ссылкой на информацию с пресс-конференции начальника МУ МВД России по ЗАТО Саров Андрея Чернышова.

Мошенники от лица продюсера популярного певца принимали заказы на проведение концертов по всей России. Никаких концертов, естественно, не проводилось, а ребята заработали на афере около двух миллионов рублей.

Для их задержания в Саров приезжали представители правоохранительных органов из Москвы, сообщает источник. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело, предприимчивым молодым людям грозит от семи лет лишения свободы.

Напомним, 13 января неизвестный романтик взломал подсветку нижегородского Кремля, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке. Подрядчик, который делал световое шоу, обещал подарить молодому человеку путевку в свадебное путешествие, а девушку, которая получила предложение таким оригинальным способом, поздравил губернатор области Глеб Никитин.