2020-01-22T18:24:04+03:00
Общество

Решение о способе ремонта коллектора в Нижнем Новгороде примут в течение часа

Специалисты предлагают два варианта решения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня произошла авария на канализационном коллекторе «Заводских сетей» (ГАЗ) в Ленинском районе на улице Шекспира, 10, сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области. На месте аварии откачивают сточные воды, водоканал помогает спецтехникой и сотрудниками.

Коллектор находится в собственности ООО «Заводские сети» («ГАЗ»), диаметр трубы — 1400 миллиметров.

В течение часа штаб по ликвидации аварии на коллекторе «Заводских сетей» (ГАЗ) должен принять решение о том, как устранить прорыв и его последствия. Рассматривается два варианта — с полным отключением холодной воды в Автозаводском районе на всю ночь, либо с понижением давления подачи ХВС.

В любом случае, жителям советуют запастись холодной водой. В районе курсируют три автомашины с холодной водой, заказать подвоз можно по телефону горячей линии АО «Нижегородский водоканал» 246-99-99. Также по этому номеру можно получить информацию о точках раздачи воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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