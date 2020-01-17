«Дети ее обожали»: Стали известны подробности зверского расстрела хаски в Нижнем Новгороде

На днях весь Нижний Новгород был поражен чудовищной историей расстрела бездомной хаски - неизвестные выпустили в беднягу сразу четыре пули. От полученных ранений малышка умерла мгновенно. Однако на этом история не закончилась. Сегодня стали известны подробности жестокой расправы над пушистым другом.

Всеобщий любимец

Хаски по кличке Алекс был хорошо знаком всем жителям улицы Светлоярской в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Много лет он верно и преданно сторожил частную автостоянку, на территории которой у него была огромная будка. Впрочем, на сторожевую собаку он совсем не походил – добродушный и ласковый он мог разве что зализать грабителей, но не покусать.

- Его тут все любили, - рассказывают местные жители. – Оно и понятно – такой голубоглазый красавец!

Однако в последнее время в жизни у Алекса началась черная полоса – прежде пользовавшаяся популярностью автостоянка разорилась и закрылась, а другого места для собаки у хозяев не нашлось. Так и остался бедолага жить на улице.

- Люди, конечно, старались его подкармливать, - рассказывает местный житель Сергей. – То косточки дадут, то кусочек хлеба. Дети так вообще его обожали – он их и оближет, и на себе покатает!

К трупу собаки вели жуткие кровавые следы. ФОТО: Лариса Саплина.

За последний год жители всех окрестных домов так привыкли к постоянному присутствию Алекса, что стали считать его настоящим пушистым соседом. Казалось, голубоглазый друг будет всегда на своем посту. Однако вечером под Старый новый год случилось страшное.

Предновогоднее убийство

- Около восьми вечера 14 января я смотрел телевизор, как вдруг раздался хлопок, - вспоминает Сергей. – Я выглянул в окно и увидел такую картину: бежит раненая собака, а за ней четверо пьяных мужиков с ружьем. Я, конечно, сразу метнулся ей на помощь. По дороге начал звонить в службу спасения.

Однако пока Сергей спускался с девятого этажа, помогать было уже некому – Алекс умер на месте. Весь снег вокруг него был залит кровью.

- Один из нападавших, услышав про полицию, сразу ушел, - рассказывает Сергей. – А трое других, пошатываясь, пошли вглубь автостоянки. Примерно через полчаса, когда туда подъехали волонтеры и полицейские, они вышли с другой стороны.

Тем временем зоозащитники пытались отыскать следы преступления. От увиденной картины у них просто кровь стыла в жилах.

Сейчас труп собаки уже доставлен на экспертизу. ФОТО: Лариса Саплина.

- Хаски лежал в луже крови, - рассказывает зоозащитница Лариса Саплина. – Было видно, что в него попали две пули – одна в грудную клетку, а другая – в пах. Как рассказывают свидетели, сначала стрелявшие промахнулись. Но Алекс испугался и лег на землю, где они и выстрелили ему в грудь. А когда он взвился от боли и побежал, выпустили ему вслед еще одну пулю и попали в промежность. Он пробежал еще десять метров и упал…

«Они убили бы и человека»

На месте преступления была обнаружена гильза от пули двадцатого калибра. Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, речь идет об охотничьем ружье.

- Страшно подумать, что бы случилось, если бы им попалась не собака, а какой-нибудь бездомный, - рассуждает Лариса Саплина. – Ведь они точно также ради забавы могли убить и человека…

Сейчас к расследованию этого преступления уже подключились сотрудники правоохранительных органов. Труп убитой собаки уже отдали на экспертизу.

Трое подозреваемых в жестокой расправе над собакой попали на камеры видеонаблюдения. ФОТО: Лариса Саплина.

- 14 января 2020 года в отдел полиции поступило сообщение, что на территории не функционирующей автопарковки обнаружен труп собаки, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело животного с наличием телесных повреждений. Согласно показаниям очевидца, к данному происшествию могут быть причастны четверо мужчин. Гражданин рассказал, что во время присутствия этих лиц у будки, в которой содержалась собака, он слышал звук выстрела. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены участники инцидента и дана правовая оценка их действиям.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.