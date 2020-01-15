«Малышка умерла мгновенно»: В Нижнем Новгороде зверски расстреляли хаски

Чудовищная история произошла вечером 14 января на улице Светлоярской в Сормовском районе – там неизвестные в упор расстреляли собаку хаски. В голубоглазую красавицу выпустили сразу четыре пули.

- Хаски охраняла здесь автостоянку, - рассказал в группе «Регион-52» Сергей Ворончихин. – И вдруг вечером пришли четверо мужчин из соседней организации и из охотничьего ружья выстрелили в собаку. После этого быстренько свалили.

К сожалению, спасти собаку не удалось. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержать стрелявших тоже не успели.

Теперь труп собаки отправят на экспертизу. ФОТО: Лариса Саплина.

- Малышка умерла мгновенно, - рассказывает зоозащитница Лариса Саплина. – По словам жителей, в нее стреляли четыре раза. Приехавшая на стоянку следственно-оперативная группа нашла гильзу с охотничьего ружья от пули 20 калибра. Труп собаки сейчас забрали на экспертизу. Заявление в полицию мы уже написали.

Жуткое убийство беззащитной собаки уже вызвало волну возмущения в социальных сетях. Многие нижегородцы уверены, что главная причина такого поведения живодеров – безнаказанность.

- Ужесточать законы надо. Реальный срок надо за совокупность надо давать, - считает Денис Абрамов.- Убийство + стрельба в городе + ношение охотничьего заряженного ружья в городе - лет 10 колонии.

Местные жители уже написали заявление в полицию. ФОТО: Лариса Саплина.

- Ни хаски, ни маламут, ни их помесь - по природе не агрессивны, - уверен Павел Антипов. - Надеюсь, найдут этих тварей!

- Уверена на 99% - ничего им не будет, - сожалеет Надежда Макарова. - Людей убивают и остаются безнаказанными за баблишко. А тут собака…

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.