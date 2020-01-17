«Она ведьма»: Наталью Водянову перепутали с девушкой сына

О том, что супермодели Наталье Водяновой известен секрет вечной молодости, поклонники поговаривали давно. Однако на этот раз она поразила даже своих постоянных подписчиков. На очередных фотографиях с сыном она выглядит его ровесницей.

- Как в инстаграме и как на самом деле, - поделилась теплыми семейными снимками супермодель.

После просмотра этих фотографий поклонники засыпали звезду вопросами о секрете ее неувядающей молодости.

- Машуня не узнала Лукаса и говорит: это Наташин парень?! – открыто заявила shugaeva.nauka

- Ты выглядишь, как подросток, Натусик, - согласилась ingarubenstein

- Объяснение только одно. Она ведьма, - выдвинула свою версию matsakovaiuliia.

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- Не ведьма, а ангел, - возразила им сама супермодель.

Надо сказать, что удивительной молодости супермодели поклонники поражаются уже не первый раз. И однажды красавица даже поделилась своими главными секретами.

- Я ежедневно делаю массаж, пью воду, занимаюсь спортом и пользуюсь хорошими кремами, однако гораздо важнее смотреть на мир позитивно, - рассказала Наталья Водянова в апреле 2019 года. - Я никогда не завидую людям и их достижениям, усердно работаю над тем, во что верю, и дарю столько любви, сколько могу.