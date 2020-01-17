Провал грунта на Стрелке устранили

Аномально теплая погода, установившаяся в Нижнем Новгороде, влияет не только на людей и растения, но и не лучшим образом отражается на состоянии дорог. К примеру, несколько дней назад в районе дома № 7 по улице Стрелка произошел провал грунта. Первым зияющую дыру обнаружил случайный прохожий Виталий Лапин.

- Я пошел на работу в половине девятого утра – там еще ничего не было, - рассказывал тогда «Комсомолке» Виталий Лапин. – А когда проходил там около 11 часов, то асфальт уже провалился. Видно, что рядом находится коллектор и люк. Видимо, водой вымыло часть грунта, а проезжающая по обочине технике проломила тонкий асфальт.

Первым провал заметил случайный прохожий. ФОТО: Виталий Лапин

Вскоре после этого на Стрелке было проведено выездное совещание по установлению причин и ликвидации последствий провала. Возглавил ее заместитель главы администрации Канавинского района Александр Кулагин. Также в состав комиссии вошли сотрудники «Нижегородского водоканала», ГИБДД и департамента дорожного хозяйства.

В настоящее время на месте провала восстановлен даже асфальт.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Как оказалось, причиной провала стали талые воды, размывшие основание дорожного полотна, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. - Произошло это через неплотное примыкание плиты перекрытия колодца. В настоящее время все швы плиты перекрытий герметизированы. Дорожное полотно также восстановлено.