«Срочно нужно вызывать хорватов»: Провал грунта произошел на Стрелке

Нижний Новгород уже давно славится своими провалами грунта – чего стоит только знаменитая «черная дыра» на улице Горной. И вот очередной резонансный случай – на этот раз земля провалилась на Стрелке, всего в нескольких метрах от здания областного управления ГИБДД. Первым огромную яму заметил проходивший мимо нижегородец Виталий Лапин.

- Я пошел на работу в половине девятого утра – там еще ничего не было, - рассказал «Комсомолке» Виталий Лапин. – А когда проходил там около 11 часов, то асфальт уже провалился. Видно, что рядом находится коллектор и люк. Видимо, водой вымыло часть грунта, а проезжающая по обочине технике проломила тонкий асфальт.

Провал действительно впечатляет. ФОТО: Виталий Лапин.

Надо признать, что провал грунта там образовался немалый – примерно 60 на 80 сантиметров. Так что для проезжающих мимо автомобилистов он может стать весьма неприятным сюрпризом.

- Честно говоря, я так растерялся, что даже не знал, куда обратиться, - признается Виталий Лапин. – Поэтому и решился опубликовать эти снимки в интернете.

В социальных сетях эти фотографии вызвали целую волну обсуждений, во время которых нижегородцы вспомнили знаменитый случай с хорватскими болельщиками, обосновавшимися в провале на улице Варварской во время чемпионата мира по футболу.

- Срочно нужно вызывать хорватов, - предложил Алекс Соколов.

- Опять пешеходы весь асфальт растоптали, - прокомментировал снимок Евгений Прохорычев.

Асфальт провалился всего в нескольких метрах от здания областного управления ГИБДД. ФОТО: Виталий Лапин.

- Всё испортили – накупили смартфонов с камерами. Метро вам копали: наверх по Стрелке под Окой на Сенную и по проспекту Гагарина в Щербинки и на автозавод закольцевать, - пошутил Кирилл Веселов. - Испортили сюрприз - теперь не будем. Скажите спасибо автору.

Чтобы выяснить, когда последствия провала будут устранены, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в городскую администрацию.