Нижегородец пожаловался на выставленный счет за горячую воду, которой не пользуется

Житель ЖК «Седьмое небо» пожаловался в сети на то, что ему выставили счет за горячую воду, несмотря на установленный бойлер. Свою проблему нижегородец, зарегистрированный под ником Titan8, описал на сайте Pikabu.ru. По его словам, после новогодних праздников он получил счет, который примерно на 3000 рублей превышал ожидаемую сумму.

Изучив квитанцию, он выяснил, что в счет была включена плата за горячую воду, которой он не пользуется с момента летнего отключения. Житель микрорайона утверждает, что установил бойлер, благодаря чему платить за коммунальные услуги стал меньше.

- Исчезли такие проблемы, как ржавая вода и резкие скачки температуры. Я стал вспоминать, правильно ли я передал показания счетчиков, все ли было сделано как надо, стресс… Все мои подозрения решил звонок в расчетный центр. Как оказалось, показания мною были переданы правильно, но они решили мне прибавить горячую воду потому что думали, что я ей пользуюсь и специально не передаю показания счетчика. От них придет мастер, который проверит, и после этого платежку поменяют. Я предполагал, что нормальный человек (не пьяный, со справкой из психбольницы) поступил бы так: вначале проверил показания, а потом отправлял квитанцию, - пишет Titan8.

В ООО «Управляющая компания «Седьмое небо» прокомментировать ситуацию никак не смогли, отметив, что пользователь не указал номера дома и квартиры.

- Мы просто не сможем ответить без номера квартиры, потому что данные идут каждому на квартиру, а это все голословно и ни о чем - просто ветер унес, кто-то что-то сказал, - пояснили в управляющей компании.

Под постом нижегородца есть много комментариев на аналогичную тематику. Из них следует, что управляющие компании нередко начисляют лишние суммы, и люди месяцами не могут решить свои проблемы. Кому-то прибавляют лишние 2000 рублей к основной квартплате, кому-то начисляют сумму за парковку при отсутствии автомобиля, а кому-то приходится платить «за содержание собак».