2020-01-17T14:16:56+03:00
Общество

Серафимо-Дивеевский монастырь занял первую строчку в рейтинге самых посещаемых святых мест

Рейтинг составлен по результатам голосования пользователей соцсетей
Елена ЛАЗАРЕВА
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У паломников Серафимо-Дивеевский монастырь популярнее Оптиной Пустыни и других святых мест. Фото с сайта Нижегородской митрополииУ паломников Серафимо-Дивеевский монастырь популярнее Оптиной Пустыни и других святых мест. Фото с сайта Нижегородской митрополии
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Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области занял первое место в рейтинге «Самые посещаемые святые источники в России». Опрос проводил сервис бронирования отелей, квартир и домов для путешествий TVIL.RU к Крещению.

В рейтинге наиболее популярных у паломников мест – 10 позиций, обитель в Дивеево набрала 22,5% голосов пользователей. Такой же результат – у «Гремячего ключа», который находится в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Серафимо-Дивеевский монастырь обошел по популярности озеро священномученика Климента Инкерман в Севастополе, Оптину Пустынь в Калужской области, село Ташла Самарской области, поселок Каложицы Ленинградской области, Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском и другие паломнические места.

Напомним, ранее сообщалось о начале работы интернет-портала «Серафимова земля». На сайте можно найти информацию об истории городов проекта, о святынях, музеях, храмах, монастырях на территории Арзамаса, Дивеева, Сарова и Нижнего Новгорода, а также биографию и интересные факты о личности преподобного Серафима Саровского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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